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شؤون فلسطينية

ممثل حماس في لبنان: علاقتنا بحكومة الحريري قاصرة على الأمن

ممثل حماس في لبنان: علاقتنا بحكومة الحريري قاصرة على الأمن
لقاء سايق بين الحريري وقيادات من حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال ممثل حركة (حماس) في لبنان، أحمد عبد الهادي، إن الفلسطينيين تمنوا إضافة فقرة على بيان (خطة) حكومة سعد الحريري تنص على رفض توطين الفلسطينيين والتمسك بحق العودة.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة (الأناضول)، تطرق خلالها إلى أوضاع الفلسطينيين بلبنان، وعلاقتهم بالدولة، وأملهم في ألا تكون قاصرة على الجانب الأمني وتتوسع إلى مختلف المجالات.

وقال القيادي في حماس: "العلاقات الفلسطينية مع الدولة اللبنانية تقتصر اليوم على الأجهزة الأمنية اللبنانية فقط، بينما نريد أن تكون العلاقة شاملة".

وأوضح عبد الهادي، قائلاً: "كنا نأمل أن تكون هناك فقرة واضحة في البيان تدعو إلى رفض التوطين للاجئين الفلسطينيين والتمسك بحق العودة، وإن اضيفت عبارة تفتح المجال أمام الحديث حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية".

وأضاف أن الوثيقة التي يعنيها البيان الوزاري هي التي اتفق عليها اللبنانيون بخصوص قضايا اللاجئين الفسطنيين في لبنان، وتتضمن منح الفلسطنيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية.

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