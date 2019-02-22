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برلماني مصري عن "البرادعي": يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

برلماني مصري عن "البرادعي": يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب
محمد البرادعي
رام الله - دنيا الوطن
شن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، هجومًا حادًا على نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد البرادعي، بسبب تصريحاته حول قضية الاعدام في مصر، قائلًا: "أنت من تستحق الإعدام لأنك تحرض على الإرهاب وعلى مؤسسات الدولة".

وأضاف بكري، في برنامجه المذاع على فضائية (صدى البلد) المصرية، أنه طالب في جلسات سابقة بمجلس النواب بمحاكمة البرادعي بتهمة تصل للخيانة في 2012، نظرًا لدفاعه عن المتآمرين والعملاء، مشيرًا إلى أن يومها ثار البعض ضده لكن الأيام أثبتت صحة كلامه.

وأكد، أن البرادعي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة شهرين، واختلف مع المسؤولين في استمراه في منصبه لثلاثة أسباب، الأول لأنه كان يريد موكبًا مثل موكب رئيس الجمهورية، وأن يقيم في قصر القبة، ويتقاضى راتبًا 10 آلاف في اليوم، وليس كما أثير لفض رابعة لأنه كان مؤيدًًا لعملية فض رابعة.

 

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