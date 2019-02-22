مجددًا.. "تركي آل الشيخ" ينسحب من الرياضة المصرية

رام الله - دنيا الوطنقال الإعلامي المصري، إبراهيم فايق، إن المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، مالك نادي (بيراميدز)، قرر تجميد النادي وتصفيته بسبب "تصريحات مسيئة".وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على (تويتر): تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء".في أعقاب ذلك، وجه تركي آل الشيخ تحية خاصة لكل من تعامل معهم في مصر، بعد ساعات قليلة من أزمته مع الإعلامي المصري أسامة كمال.وكتب رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عبر حسابه على (فيسبوك): "تحية إلى كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة"، وخصّ بالذكر العديد من الأسماء على رأسهم رئيس نادي الزمالك ومسؤولي ولاعبي بيراميدز وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعدد من الإعلاميين واللاعبين القدامى والفنانين.وقبل ذلك، قال الإعلامي المصري، أسامة كمال، إنه لا يريد الخوض في أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة، الذي خاطب الأندية لتحذيرها من عدم مخالفة إجراءات التراخيص وإلا سيتم حرمانها من المشاركة في البطولات الإفريقية.وتساءل كمال خلال برنامجه، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الخميس، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "إيه اللي هيستفيده اتحاد الكورة من استبعاد الأهلي من البطولات الأفريقية، هل علشان نادي تاني يدخل بدل الأهلي".وأضاف: "اللعب بقى على المكشوف"، لكن ما يحدث فج و"عيب.. كفاية كسرة النفس".وشارك المستشار تركي آل الشيخ الفيديو، وعلق عليه: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد".