لمواجهة الزحف الفلسطيني نحو الأقصى.. جيش الاحتلال ينشر آلاف الجنود داخل وخارج القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال، بدأت منذ فجر اليوم الجمعة، بنشر الالاف من جنود الاحتلال داخل وخارج مدينة القدس استعدادًا لحراك فلسطيني شعبي واسع وزحف كبير إلى المسجد الأقصى.وقالت صحيفة (معاريف): إن قوات إسرائيلية،نصبت عشرات الحواجز الجديدة داخل القدس وعلى مداخلها، وبدأت بتفتيش دقيق وواسع لمئات السيارات والتدقيق في هويات ركابها بهدف تأخير وصولهم إلى المسجد الأقصى.وأكد شهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال تتعمد منذ فجر اليوم إلى تأخير وصول مئات السيارات إلى المسجد الأقصى عبر فرض حواجز جديدة، وإجراءات تفتيش دقيقة، ومنع دخول مئات المواطنين.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن حشود من الفلسطينيين يعتصمون على حواجز الاحتلال ويصرون على دخول القدس أو البقاء على الحواجز وصلاة الجمعة بالقرب منها.