الهندي: نقول للأنظمة العربية "المتوحشة" كفوا أيديكم وإعلامكم ومؤامراتكم عن الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنهاجم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، الأنظمة العربية التي تسعى للتطبيع مع إسرائيل، واصفًا اياها بالأنظمة "المتوحشة".وأكد الهندي في تصريح صحفي، نشره موقع الجهاد الإسلامي، أن هذا التهافت على التطبيع مع إسرائيل، فتح باب اعتداءات الاحتلال، على القدس والمسجد الأقصى على مصراعيه.ودعا الهندي أبناء الشعب الفلسطيني للزحف نحو المسجد الأقصى اليوم وخاصة نحو باب الرحمة، ونقل مسيرات العودة في كل جمعة إلى الأقصى.وقال: "التهافت العلني لأنظمة عربيه عند أقدام قادة العدو في (وارسو) فتح باب اعتداءات الصهاينة على القدس والاقصى على مصراعيه، هذا عالم متوحش وهذه أنظمة متوحشة لا علاقة لها بالعرب ولا بالعروبة، لم نسمع منهم أدنى إدانة أو احتجاج وكأنهم يباركون لإسرائيل هذا التغول على المقدسيين والمرابطين في بيت المقدس واكناف بيت المقدس".وأضاف الهندي: نحن لا ننتظر من هذه الأنظمة شيئا ولا نناشدهم بشيء سوى أن يكفوا أيديهم وإعلامهم ومؤامراتهم عن الشعب الفلسطيني.