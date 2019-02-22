غنيم يبحث مع وزير الريّ الأردني وضع المياه في البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود وبحضور الأمين العام علي صبح، التعاون المشترك، خاصة دعم قطاعي المياه والصرف الصحي، المشاريع الإقليمية، وفق الأسس التي تضمن الحق الفلسطيني في المياه.وناقش الجانبان خلال لقائهما في عمان، وضع المياه في البلدين و سبل الاستفادة من التجربة الأردنية في المشاريع الإستراتيجية والاستفادة من خبرات المختصين وعكسها على التجربة الفلسطينية في الجوانب ذات العلاقة.من جانبه، أكد الوزير الوزير أبو السعود دعم الأردن، لقطاع المياه الفلسطيني ورفده بكافة الخبرات والإمكانيات المتوفرة لتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع المياه وتطوير هذا المرفق وفق التقنيات الحديثة.