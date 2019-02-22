خلال لقاءٍ مع الرجوب.. شكري: مصر ملتزمة بدعم خيارات الشعب الفلسطيني

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، في العاصمة القاهرة.



وشدد الوزير المصري، على أن تحقيق التسوية الشاملة والعادلة لا يمكن أن تتم إلا من خلال استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة المنصوص عليها في مختلف قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له: إن اللقاء تناول مُجمل التطورات على الساحة الفلسطينية وسبل الدفع قدماً بجهود إحياء عملية السلام.



وأضاف: أن اللقاء تناول أيضا أهمية إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما تناولت المُناقشات ملف عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستعراض نتائج الاتصالات والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الانقسام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال حافظ: إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، كما أكد أيضا التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطن