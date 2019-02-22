شاهد: إسرائيل تطلق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح







رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسرائيل الليلة الماضية، إطلاق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح، وفق ما ذكرت (القناة 13) اليوم.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر): إن إسرائيل صنعت هذه الليلة التاريخ حيث أطلقت بنجاح باهر إلى الفضاء سفينة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" وهي تتجه الآن إلى القمر.وأضاف: "بيريشيت" ستهبط على سطح القمر وستنصب عليه العلم الإسرائيلي.يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الرابعة في العالم، التي تهبط سفينة فضاء على القمر.