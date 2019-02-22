شاهد: إسرائيل تطلق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إسرائيل الليلة الماضية، إطلاق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح، وفق ما ذكرت (القناة 13) اليوم.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر): إن إسرائيل صنعت هذه الليلة التاريخ حيث أطلقت بنجاح باهر إلى الفضاء سفينة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" وهي تتجه الآن إلى القمر.
وأضاف: "بيريشيت" ستهبط على سطح القمر وستنصب عليه العلم الإسرائيلي.
يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الرابعة في العالم، التي تهبط سفينة فضاء على القمر.
أعلنت إسرائيل الليلة الماضية، إطلاق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح، وفق ما ذكرت (القناة 13) اليوم.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر): إن إسرائيل صنعت هذه الليلة التاريخ حيث أطلقت بنجاح باهر إلى الفضاء سفينة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" وهي تتجه الآن إلى القمر.
وأضاف: "بيريشيت" ستهبط على سطح القمر وستنصب عليه العلم الإسرائيلي.
يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الرابعة في العالم، التي تهبط سفينة فضاء على القمر.
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