دولي

شاهد: إسرائيل تطلق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح

شاهد: إسرائيل تطلق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إسرائيل الليلة الماضية، إطلاق المركبة الفضائية "بريشيت" إلى القمر بنجاح، وفق ما ذكرت (القناة 13) اليوم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر): إن إسرائيل صنعت هذه الليلة التاريخ حيث أطلقت بنجاح باهر إلى الفضاء سفينة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" وهي تتجه الآن إلى القمر. 

وأضاف: "بيريشيت" ستهبط على سطح القمر وستنصب عليه العلم الإسرائيلي.

يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الرابعة في العالم، التي تهبط سفينة فضاء على القمر.

 

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