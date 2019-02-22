حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً كبيراً من كوادر حركة فتح بالقدس





وعُرف من بين المعتقلين كل من: فادي مطور، وحجازي أبو صبيح، ومراد مسك، وجهاد قوس، وزكريا البكري، وحيد البكري، وعباده نجيب، ومؤمن حشيم، ومحمد حزينه، وايهاب زغير، ومصطفي أبو سنينه، وحازم الشرباتي، ولؤي عليان، ورامي محيسن، ومحمد عليان، ومحمد خضر ابو الحمص، ونديم الصفدي، وعرين الزعانين، ومحمد زغير، وجاد الغول، ومحمود مونس، وأمجد غروف السمري، ولؤي نصر الدين، وعمرو ابو عرفه، أحمد جابر، وعبد الناصر عودة، وعدي محيسن، ومحمود الجندي، وأحمد شاهر السلايمة، وعبد الله حمد.



ودعت فصائل وفعاليات فلسطينية إلى النفير العام اليوم في المسجد الأقصى، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.





رام الله - دنيا الوطنشنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة، طالت عددا كبيرا من كوادر حركة فتح في القدس.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الحملة تركزت في أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.