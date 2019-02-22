شؤون فلسطينية

استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"

استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، للتوجه إلى الحدود الشرقية، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد حسام بدران، عضو المكت السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن اليوم الجمعة، ستكون مميزة وفارقة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لافتاً إلى أن النفير سيكون في القدس والضفة.

وقال بدران في تغريدة له على (تويتر): "القدس كلها ككل فلسطين، حق حصري لنا، فلن نفرط أو نبيع ولن نهادن أو نساوم، فصوت الشعب الفلسطيني أعلى وأكبر من كل كلام الساسة والقادة".

وأضاف: "واهم هذا المحتل إذا ظن أن الشعب الفلسطيني لن يتحرك دفاعاً عن الأقصى، رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني"، معتبراً أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل العقبات، وأقوى من كل التحديات.

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