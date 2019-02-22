الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة في الليل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-6 14-7 17-9 بيت لحم 13-6 14-7 17-9 رام الله والبيرة 12-5 13-6 16-8 طولكرم 17-9 18-10 21-13 نابلس 15-7 16-8 19-10 قلقيلية 17-9 18-10 21-13 جنين 17-7 18-8 21-9 سلفيت 13-6 14-7 17-9 طوباس 17-7 18-8 21-9 روابي 14-7 15-8 18-10 الخليل 11-5 12-6 16-8 غزه 16-10 17-11 20-14 أريحا 22-11 23-12 25-13 خانيونس 16-10 17-11 20-14 الأغوار الشمالية 20-10 21-11 23-12 رفح 17-9 18-10 21-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: