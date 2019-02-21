فريدمان: الفلسطينيون والإسرائيليون سيتعلمون وسيعملون معاً

رام الله - دنيا الوطنقال ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى إسرائيل: "إن تعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يأتي بوقف الحديث والبدء بالأفعال".وأضاف فريدمان في المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي- الفلسطيني وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "أعتقد أنه في المستقبل القريب سنرى الفلسطينيين والإسرائيليين يتعلمون معاً ويعملون سوياً ويعيشون في سلام حقيقي".وادعى أن الولايات المتحدة تسعي لخلق مستقبل أفضل وأكثر أمناً للجميع"، مشيرا إلى أن العمليات ازدادت بعد التوقيق على اتفاقيات أوسلو لأن السلام على الورق لم يتحقق في الواقع.