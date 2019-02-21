شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية ومنظمة أطباء بلا حدود توقعان إتفاقية تعاون مشترك

جامعة النجاح الوطنية ومنظمة أطباء بلا حدود توقعان إتفاقية تعاون مشترك
رام الله - دنيا الوطن
وقعت جامعة النجاح الوطنية يوم الأربعاء الموافق 19/2/2019 إتفاقية تعاون مشترك مع منظمة أطباء بلا حدود، حيث وقع الإتفاقية الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والسيدة ماري-اليزابيث إنجريس، رئيس بعثة اطباء بلا حدود في فلسطين، وبحضور ماليكا سايم، مسوؤلة برنامج الطوارئ في المنظمة والدكتور علي الشعار، مدير المعهد الفلسطيني للطفولة.

وقد شكر الأستاذ الدكتور النتشة المنظمة على تعاونها مع جامعة النجاح الوطنية، وعلى جهودهم في دعم برامج الصحة النفسية في فلسطين وتحدث عن جامعة الجامعة وإنجازاتها العلمية وعن كلياتها المختلفة، وأعرب عن امله ان تكون هذه الإتفاقية بداية لتعاون مستمر مع البعثة في فلسطين.

وتحدث الدكتور الشعار عن المعهد الفلسطيني للطفولة والمهام التي يقوم بها في تقديم خدمة شمولية للأطفال بما فيهم الأطفال ذوي صعوبات نمائية، واكد ان التعاون مع مؤسسات فرنسية في هذا المجال ضرورة ملحة لتدعيم البرامج الاكاديمية والبحثية والمجتمعية اللازمة لتطوير المعهد وتوسيع آفاق عمله.

بدورها سايم تحدثت عن برامج المؤسسة في الشرق الأوسط التي تشمل العناية بالنساء والأطفال، كما تحدثت عن أهمية الشراكة مع المؤسسات لتطوير الخدمات المقدمة، وتحدثت عن كيفية تطوير برامج الشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وخصوصا مع المعهد الفلسطيني للطفولة، وخاصة في مجالات تطوير برنامج ماجستير في علم النفس السريري.


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