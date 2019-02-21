أبو هولي: القرار اللبناني بفصل الطلبة الفلسطينيين لا أساس له من الصحة





وقال: "ما هي إلا إشاعات كاذبة هدفها ضرب العلاقة الاخوية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني واللبناني" .



وأوضح أبو هولي في بيان صحفي مقتضب صادر عنه اليوم: أنه أجرى اتصالاته مع الجهات الرسمية اللبنانية التي أكدت له نفيها لصحة الخبر وأن وزير التربية اللبناني لم يصدر عنه أي قرارات تتعلق بفصل الطلبة الفلسطينيين من المدارس الرسمية اللبنانية .



وأشاد بالموقف اللبناني الرسمي والشعبي الداعم لحقوق شعبنا ولأهلنا اللاجئين في لبنان، مؤكدا على أن الحكومة اللبنانية تقدم ما لديها من خدمات وإمكانات لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقية.



وأكد أبو هولي في ختام بيانه على عمق العلاقة ومتانتها بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشددا في الوقت ذاته على استمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية بما يخدم أهلنا اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على وجودهم في لبنان كضيوف مؤقتين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948 طبقاً لما وُرد في القرار 194 .



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن قرار مفاجئ لوزير التربية اللبناني أكرم شهيّب، يفيد بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين بالمدارس الرسمية وإعادتهم للالتحاق بمدارس (أونروا) لا أساس له من الصحة.