الخطيب: قرصنة وسرقة الأموال لن تثنينا عن الوفاء لشهدائنا وأسرانا وعائلاتهم













رام الله - دنيا الوطنصرح وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، أنه مهما كانت الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية على القيادة الفلسطينية، والتي تتزامن مع قرصنة وسرقة أموال المقاصة لن تثنينا عن وفائنا لتضحيات شهدائنا وأسرانا وعائلاتهم، وستبقى مكانتهم وخدمتهم مقدسة.جاء ذلك خلال تكريم الخطيب ووفد من الهيئة لأسرى محررين من بلدتي بيت ريما وكفر نعمة وهم: محمد البرغوثي وإسماعيل البرغوثي اللذان أمضيا ١٦ عاما وأفرج عنهما أمس الأربعاء، ومحمد الهودلي الذي أمضى ٦ شهور، علما أنه أعتقل وهو مصاب، وعبد الجواد الديك الذي أمضى ١٥ عاما، وأفرج عنه الأحد الماضي.وأشاد الخطيب بهذه المعنويات العالية التي نستمدها من أسرانا بعد سنوات طويلة من الإعتقال والحرمان والعذاب، وأنه على إسرائيل أن تعلم جيدا بأن الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم أسراه، لن يوقف تضحياته ونضالاته الا بزوال الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعصمتها القدس الشريف.وأكد الخطيب أن موقف القيادة الفلسطينية واضح وعلني، وأن السيد الرئيس في كل خطاباته مؤخرا محليا ودوليا، قال أن " أسرانا خط أحمر، ولو بقي لدينا قرشا واحدا سندفعه لعائلات شهدائنا وأسرانا".وطالب الخطيب بضرورة تحمل الكل الفلسطيني مسؤولياته في التصدي لعنجهية الإحتلال وحقده وممارساته اللا أخلاقية واللا إنسانية، مؤكدا على قداسة الوحدة ورص الصفوص لإسقاط صفقة القرن وكل ما يرتبط بها.