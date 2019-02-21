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المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت المخابرات العراقية، 13 عنصراً من تنظيم الدولة، يحملون الجنسية الفرنسية، في عملية أمنية نفذتها داخل الأراضي السورية.

وذكرت قناة (الفرات) العراقية المحلية: "إن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بينهم قياديون، خلال عملية أمنية داخل سوريا".

ولفتت إلى أن العملية تمت قبل يومين بتنسيق أمني مع أنقرة، وأنه جرى اعتقال عدد من أفراد هذه الشبكة في تركيا.

وأفادت القناة العراقية، إلى أن الجهاز الأمني فكك أكبر مجموعة لتمويل تنظيم الدولة، تم تتبعها في أكثر من بلد، مشيرة إلى أن بعض أفراد الخلية، كانوا في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والعاصمة بغداد.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، قد سلمت العراق عشرات العناصر من تنظيم الدولة الذين وقعوا أسرى في معارك باغور بدير الزور شرقي سوريا، وهي آخر جيب للتنظيم هناك.

وقال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، قطري سمرمد العبيدي في تصريح لموقع (الفرات نيوز): "إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من "قسد" 151 عنصراً من تنظيم الدولة، مضيفاً: "إن من بين هؤلاء، 22 قيادياً في تنظيم الدولة".

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