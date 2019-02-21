أكاديمي: تحالف "غانتس ولبيد" يشكل تهديداً على نتنياهو لتلك الأسباب









رام الله - دنيا الوطنقال أستاذ الإعلام بجامعة القدس، الدكتور أحمد رفيق عوض، إن المعركة الانتخابية الإسرائيلية بدأت وكعادته ستشهد "حرب قذرة" و"ضربات تحت الحزام" وتجاوز الخطوط الحمراء، مؤكداً أن تلك الأمور معروفة في الانتخابات الإسرائيلية.وأضاف عوض خلال لقاء له على فضائية (الغد)، مع الإعلامية سهام عبدالقادر: أن التحالف الجديد بين حزب "الحصانة لإسرائيل، بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وحزب "هناك مستقبل"، برئاسة يائير لبيد"، قد يشكل تهديداً كبيراً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متابعاً أن هذا التهديد له ثلاثة أسباب، وهي أن هذا التحالف يستطيع تشكيل حكومة، أو أنه يستطيع احباط أية قدرة لـ"نتنياهو" على تشكيل حكومة في حالة فوزه، أو أن هذا التحالف سيدخل في حكومة ائتلاف.وأوضح عوض أن هذا الائتلاف الجديد جاء لينجح وليأخذ نصيباً من الحكم، إما أن يقود معارضة قوية أو يقود الحكومة، مضيفا أن المعركة تجري الآن في معسكر اليمين الإسرائيلي، والانشقاقات داخله تنم عن خلافات كبيرة وتفتت في الهويات الفرعية السياسية داخل المنظومة الإسرائيلية، لافتا إلى أن "نتنياهو" يمكنه أن يُشكل ائتلاف مع "غانتس".وأشار عوض إلى أن الانقسام الذي حل بالقائمة العربية المشتركة جاء نتيجة التحديات اليومية والأسئلة الشخصية، لافتا إلى أنه منذ اتفاق أوسلو لم تعد القوائم العربية والنواب العرب بالكنيست ذو وزن كبير في التأثير على القرار الإسرائيلي.