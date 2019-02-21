عربي

قتيل وجرحى بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

قتيل وجرحى بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام.

وأوردت وكالة (رووداو) الإخبارية الكردية، أن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم أطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مشفى (ديرسم) وسط مدينة عفرين"، بريف مدينة حلب الشمالي الغربي.

فيما ذكرت صحيفة (ميليت) التركية، أن أنقرة حملت وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن الهجوم، موضحة أن الانفجار وقع في شارع مكتظ وسط المدينة.

وكانت عفرين وقعت تحت سيطرة القوات التركية ووحدات الجيش السوري الحر المعارض لدمشق، في آذار/ مارس العام 2018، نتيجة لعملية خاضتها ضد المقاتلين الأكراد السوريين.


 

أخبار ذات صلة

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

حزب الله يَردُّ على السفيرة الأمريكية لدى لبنان

حزب الله يَردُّ على السفيرة الأمريكية لدى لبنان

حقل الفيل النفطي في قبضة الجيش الليبي

حقل الفيل النفطي في قبضة الجيش الليبي

الرباط: ما تردد عن زيارة نتنياهو للمغرب مجرد شائعات

الرباط: ما تردد عن زيارة نتنياهو للمغرب مجرد شائعات

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال &#34;اتنين كفاية&#34;

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال "اتنين كفاية"

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الخطيب: قرصنة وسرقة الأموال لن تثنينا عن الوفاء لشهدائنا وأسرانا وعائلاتهم

الخطيب: قرصنة وسرقة الأموال لن تثنينا عن الوفاء لشهدائنا وأسرانا وعائلاتهم

رابطة علماء فلسطين تدعو للنفير العام الجمعة

رابطة علماء فلسطين تدعو للنفير العام الجمعة

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع

قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود أقسام سجن (النقب الصحراوي)

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود أقسام سجن (النقب الصحراوي)

هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والإسلامي مواجهة التغول الإسرائيلي بالقدس

هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والإسلامي مواجهة التغول الإسرائيلي بالقدس

الكسواني: فلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

الكسواني: فلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

ردًا على اتهامهم بعرقلة المسيرة التعليمية.. ارزيقات: كيف تريدون للمُعلم أن يعمل بلا رواتب؟

ردًا على اتهامهم بعرقلة المسيرة التعليمية.. ارزيقات: كيف تريدون للمُعلم أن يعمل بلا رواتب؟

منوعات

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

عربي

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

حزب الله يَردُّ على السفيرة الأمريكية لدى لبنان

حزب الله يَردُّ على السفيرة الأمريكية لدى لبنان

قتيل وجرحى بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

قتيل وجرحى بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية