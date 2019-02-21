قتيل وجرحى بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية











رام الله - دنيا الوطنقتل شخص واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام.وأوردت وكالة (رووداو) الإخبارية الكردية، أن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم أطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مشفى (ديرسم) وسط مدينة عفرين"، بريف مدينة حلب الشمالي الغربي.فيما ذكرت صحيفة (ميليت) التركية، أن أنقرة حملت وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن الهجوم، موضحة أن الانفجار وقع في شارع مكتظ وسط المدينة.وكانت عفرين وقعت تحت سيطرة القوات التركية ووحدات الجيش السوري الحر المعارض لدمشق، في آذار/ مارس العام 2018، نتيجة لعملية خاضتها ضد المقاتلين الأكراد السوريين.