رابطة علماء فلسطين تدعو للنفير العام الجمعة

رام الله - دنيا الوطندعت رابطة علماء فلسطين، أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي عام 1948م والضفة، إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، كما دعت المقاومة لتصعيد عملياتها ضد الاحتلال، وذلك لصد اعتداءات جنوده ومستوطنيه المتزايدة بحق المسجد الأقصى ومصليه.واعتبرت الرابطة، في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى مساساً بالحرية الدينية ومقدسات الأديان؛ وهو ما يتعارض مع كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.وأكدت أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، تبلغ ذروتها هذه الأثناء، حيث يمنع الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى، ويعتقل المقدسيين، ويضع بوابات إلكترونية على أبوابه، إضافة للاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين، مشيرة إلى أن الاحتلال يستغل حالة التطبيع العربي، وانشغال الشعوب في معارك داخلية، لزيادة وتيرة تهويد القدس، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى.وطالبت السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، بوقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة لردع الاحتلال، وحتى لا تكون شريكة مع المحتل في إجرامه.وفي ذات الوقت، وجهت نداءها إلى رابطة علماء الأمة الإسلامية، بأخذ دورهم تجاه القدس والأقصى باستنفار الشعوب نصرة لهما.كما طالبت زعماء الأمّة الإسلامية ورؤساءها بوقف التطبيع فوراً، قائلة: "إن التطبيع جرأ الاحتلال على المزيد من الاقتحامات، وهو بمثابة مكافأة للمحتل على جرائمه".وبدورها، حثت رابطة علماء فلسطين، المؤسسات الدينية والقانونية والإعلامية، لفضح جرائم الاحتلال، والمطالبة بمحاكمته في المحافل الدولية والإقليمية.ودعت الرابطة خطباء الأمة الإسلامية عامة، وخطباء فلسطين خاصة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، لفضح الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وأهلها.