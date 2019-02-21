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حقل الفيل النفطي في قبضة الجيش الليبي

حقل الفيل النفطي في قبضة الجيش الليبي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر متحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، الخميس، أنها سيطرت على حقل الفيل النفطي، سلمياً، الواقع بحوض مرزق جنوب غربي البلاد.

وقالت غرفة عمليات الكرامة لـ (سكاي نيوز): "القوات المسلحة الليبية، تبسط سيطرتها سلمياً على حقل الفيل النفطي، بحوض مرزق جنوب غرب ليبيا".

وأضافت: "القوات الليبية تقوم بتأمينه تمهيداً لتسليمه إلى جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للبرلمان الليبي (في طبرق)".

يأتي ذلك، بعد أن إعلان الجيش الليبي بسط سيطرته الكاملة على مدينة مرزق، بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة.

وصادرت قوات الجيش الوطني، عدداً كبيراً من الذخائر والأسلحة، فيما أسفرت الاشتباكات عن "سقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعات المسلحة، والعصابات التشادية".

ويشن الجيش الوطني الليبي، منذ منتصف كانون الثاني/ يناير عملية عسكرية في هذه المنطقة، التي ينشط فيها المتطرفون والمهربون، بهدف "تطهيرها من الجماعات المسلحة".

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