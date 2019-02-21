التربية والتعليم في لبنان تنفي أنباءً حول قرار بفصل الطلبة الفلسطينيين





ونقل موقع (العربي الجديد) عن ضو، "إشارته إلى أنه لا وجود لمثل هذا القرار، ولم يصدر شيء من هذا القبيل عن وزارة التربية والتعليم"، مشدداً على أن "التعليم حق للجميع، ولا يمكن للوزارة اتخاذ أيّ قرار بمنعه عن أيّ أحد".



وأضاف ضو: "هذا الكلام مجرد تشويش إعلامي، هناك حادثة واحدة، يُعتَقد أنها وقعت في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، حيث أراد طالبان فلسطينيان التسجيل في إحدى المدارس الرسمية، وطلب منهما الإتيان بإفادتيهما، وقيل لهما: إذا لم تجلبا الإفادتين، فابقيا في (أونروا)، وهناك من استغل الواقعة سياسياً بإظهارها في الإعلام على أنها قرار وزاري، الوزير شهيب ابن الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو أول حزب ينادي بمنح الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان".



واتسع تداول خبر القرار بعد بيان للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى أنها تلقت مجموعة من الاتصالات من أولياء أمور الطلاب، الذين أفادوا بأن إدارات مدارس استدعتهم بشكل طارئ، وطلبت منهم نقل أبنائهم بعدما منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد.



وعادت (شاهد) وأوضحت في بيان ثان، أنها تواصلت مع مصدر مسؤول في وزارة التربية، وأنه "أبلغنا بصحة القرار الذي صدر في أيلول/ سبتمبر 2018، وأنه سيتم وضع آلية لتنفيذه"، مستنكرة "هذا القرار لما له من تبعات خطيرة على الطلاب الفلسطينيين، وعلى الدولة اللبنانية التي تعهدت في مقدمة دستورها باحترام حقوق الإنسان".

رام الله - دنيا الوطننفى مستشار وزير التربية والتعليم في لبنان، أنور ضو، الأنباء التي تحدثت عن قرار لوزير التربية والتعليم، أكرم شهيب، بفصل الطلاب الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية، وإعادة إلتحاقهم بمدارس (أونروا).