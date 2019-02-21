شؤون فلسطينية

قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع

قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع
فدا - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قال سعدي أبو عابد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الديمقراطي (فدا): إن "حالة الانقسام والتشظي الفلسطينية، لن تصل بنا لشيء سوي مزيد من التراجع".

وأضاف في تصريحات لقناة (عودة) الفضائية: أنه من خلال بقاء الانقسام، ستمرر كل المؤامرات، وفي ظل الانقسام تراجع القرار المستقل نتيجة التدخلات والتجاذبات الخارجية.

وقال: إن المطلوب الآن وبسرعة تحصين الجبهة الداخلية من خلال حوار وطني شامل وجاد، ولا يستطيع أحد بمفرده مواجهة ما يخطط لنا من مؤامرات.

وأضاف أبو عابد: "حققنا على الصعيد السياسي والدبلوماسي الكثير، وكان آخرها دولة مراقب، ومنذ مقتل رابين تم قتل عملية  السلام، واستلم اليمين المتطرف الحكم، ومن ثم استباح شارون الأقصي، ومن ثم تم تدمير مؤسسات السلطة، والانسحاب الأحادي من غزة، وحتي اغتيال الشهيد ياسر عرفات؛ وكلها خطط للوصول إلي ما نحن عليه الآن.

وشدّد أبو عابد، على أن ما حدث عام 2007 هو "انقلاب علي السلطة وأجهزتها"، وفق تعبيره.

وحول ملف المصالحة، قال: "لم نخرج باتفاق 2011 إلا بتشكيل الحكومة ؛ وأما اتفاق 2017 جاء بآليات تنفيذ من أجل بسط سيطرة الحكومة على غزة ومنعت الحكومة من أن يتواجد وزرائها في الوزارات المدنية ومنعت مرة ثانية من الخروج من الفندق الذي تواجدت فيه".

وقال: "الذي منع بسط الحكومة سيطرتها هو قرار لدي حماس عدم تسليم الحكومة إلا إذا، واتفاق 2017 مازال يصلح من أجل التنفيذ ويمكن أن ينفذ الآن اذا ما توفرت الإرادة".

وتابع: "سؤالي لحركة حماس: لماذا لم توقعوا على بيان روسيا والذي لا يختلف عن وثيقتكم السياسية"، مضيفا: أن حماس والجهاد الإسلامي هم من عملوا على عدم إصدار بيان موسكو ".

وقال: "فدا" و"الديمقراطية" أكدا موافقتهما على البيان عبر الهاتف وهم بالطائرة، بخلاف حماس والجهاد ؛ و"أستغرب موقف الجبهة الشعبية الرافض لبيان موسكو".

وشدد على أنه يجب إعادة الأمانة لأصحابها ؛ بالانتخابات المتزامنة والشاملة هي الحل للخروج من الأزمة، وقال إن الشعب يريد الانتخابات وهي حق له .

وأضاف: "يجب أن تضع الفصائل برنامج للنزول للشارع وبالتحديد في قطاع غزة ؛ لأننا في (فدا) نؤمن  بأن الانقسام بدأ في غزة ويجب أن ينتهي في غزة" .

وتابع أبو عابد: "هناك قوي حية في شعبنا ستنطلق في حراك من أجل إنهاء الانقسام، والفصائل الفلسطينية الكل جربها صليب أحمر بين فتح وحماس وما زبطت".

وقال عضو المكتب السياسي لـ (فدا): إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، و(فدا) توافقت على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأضاف: "مسيرات العودة حالة نضالية شعبية مهمة ولكن بحاجة إلي إعادة تقييم وإعادة النظر في أساليبها النضالية"، مضيفا أن مؤتمر (وارسو) فشل قبل أن يبدأ والتطبيع العربي مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال: "هل العمادي ساعي سلام ؟! هو يبحث عن دور لنفسه ولدولته على حساب شعبنا وقضيتنا وهذا مرفوض".

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

شاهد: مقدسيون يُقسمون على الدفاع عن المسجد الأقصى

شاهد: مقدسيون يُقسمون على الدفاع عن المسجد الأقصى

أبو ظريفة: لا معلومات حول توجه الفصائل للقاهرة لاستئناف مباحثات المصالحة

أبو ظريفة: لا معلومات حول توجه الفصائل للقاهرة لاستئناف مباحثات المصالحة

صياد فلسطيني يروي لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل إصابته واعتقاله مع شقيقه

صياد فلسطيني يروي لـ "دنيا الوطن" تفاصيل إصابته واعتقاله مع شقيقه

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود أقسام سجن (النقب الصحراوي)

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود أقسام سجن (النقب الصحراوي)

تفعيل المقاومة الشعبية.. هل يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية أو يُعيد الأموال المقرصنة؟

تفعيل المقاومة الشعبية.. هل يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية أو يُعيد الأموال المقرصنة؟

أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح

أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح

هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والإسلامي مواجهة التغول الإسرائيلي بالقدس

هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والإسلامي مواجهة التغول الإسرائيلي بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع

قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود أقسام سجن (النقب الصحراوي)

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود أقسام سجن (النقب الصحراوي)

الكسواني: فلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

الكسواني: فلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

ردًا على اتهامهم بعرقلة المسيرة التعليمية.. ارزيقات: كيف تريدون للمُعلم أن يعمل بلا رواتب؟

ردًا على اتهامهم بعرقلة المسيرة التعليمية.. ارزيقات: كيف تريدون للمُعلم أن يعمل بلا رواتب؟

أبو ليلى: الرد على الاحتلال بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي

أبو ليلى: الرد على الاحتلال بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي

التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

منوعات

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

عربي

حقل الفيل النفطي في قبضة الجيش الليبي

حقل الفيل النفطي في قبضة الجيش الليبي

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال &#34;اتنين كفاية&#34;

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال "اتنين كفاية"

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر