قيادي بـ (فدا): حالة الانقسام ستصل بنا لمزيد من التراجع

وتابع: "سؤالي لحركة حماس: لماذا لم توقعوا على بيان روسيا والذي لا يختلف عن وثيقتكم السياسية"، مضيفا: أن حماس والجهاد الإسلامي هم من عملوا على عدم إصدار بيان موسكو ".



وقال: "فدا" و"الديمقراطية" أكدا موافقتهما على البيان عبر الهاتف وهم بالطائرة، بخلاف حماس والجهاد ؛ و"أستغرب موقف الجبهة الشعبية الرافض لبيان موسكو".



وشدد على أنه يجب إعادة الأمانة لأصحابها ؛ بالانتخابات المتزامنة والشاملة هي الحل للخروج من الأزمة، وقال إن الشعب يريد الانتخابات وهي حق له .



وأضاف: "يجب أن تضع الفصائل برنامج للنزول للشارع وبالتحديد في قطاع غزة ؛ لأننا في (فدا) نؤمن بأن الانقسام بدأ في غزة ويجب أن ينتهي في غزة" .



وتابع أبو عابد: "هناك قوي حية في شعبنا ستنطلق في حراك من أجل إنهاء الانقسام، والفصائل الفلسطينية الكل جربها صليب أحمر بين فتح وحماس وما زبطت".



وقال عضو المكتب السياسي لـ (فدا): إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، و(فدا) توافقت على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.



وأضاف: "مسيرات العودة حالة نضالية شعبية مهمة ولكن بحاجة إلي إعادة تقييم وإعادة النظر في أساليبها النضالية"، مضيفا أن مؤتمر (وارسو) فشل قبل أن يبدأ والتطبيع العربي مرفوض جملة وتفصيلا.



وقال: "هل العمادي ساعي سلام ؟! هو يبحث عن دور لنفسه ولدولته على حساب شعبنا وقضيتنا وهذا مرفوض".



رام الله - دنيا الوطنقال سعدي أبو عابد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الديمقراطي (فدا): إن "حالة الانقسام والتشظي الفلسطينية، لن تصل بنا لشيء سوي مزيد من التراجع".وأضاف في تصريحات لقناة (عودة) الفضائية: أنه من خلال بقاء الانقسام، ستمرر كل المؤامرات، وفي ظل الانقسام تراجع القرار المستقل نتيجة التدخلات والتجاذبات الخارجية.وقال: إن المطلوب الآن وبسرعة تحصين الجبهة الداخلية من خلال حوار وطني شامل وجاد، ولا يستطيع أحد بمفرده مواجهة ما يخطط لنا من مؤامرات.وأضاف أبو عابد: "حققنا على الصعيد السياسي والدبلوماسي الكثير، وكان آخرها دولة مراقب، ومنذ مقتل رابين تم قتل عملية السلام، واستلم اليمين المتطرف الحكم، ومن ثم استباح شارون الأقصي، ومن ثم تم تدمير مؤسسات السلطة، والانسحاب الأحادي من غزة، وحتي اغتيال الشهيد ياسر عرفات؛ وكلها خطط للوصول إلي ما نحن عليه الآن.وشدّد أبو عابد، على أن ما حدث عام 2007 هو "انقلاب علي السلطة وأجهزتها"، وفق تعبيره.وحول ملف المصالحة، قال: "لم نخرج باتفاق 2011 إلا بتشكيل الحكومة ؛ وأما اتفاق 2017 جاء بآليات تنفيذ من أجل بسط سيطرة الحكومة على غزة ومنعت الحكومة من أن يتواجد وزرائها في الوزارات المدنية ومنعت مرة ثانية من الخروج من الفندق الذي تواجدت فيه".وقال: "الذي منع بسط الحكومة سيطرتها هو قرار لدي حماس عدم تسليم الحكومة إلا إذا، واتفاق 2017 مازال يصلح من أجل التنفيذ ويمكن أن ينفذ الآن اذا ما توفرت الإرادة".