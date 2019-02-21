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الرباط: ما تردد عن زيارة نتنياهو للمغرب مجرد شائعات

الرباط: ما تردد عن زيارة نتنياهو للمغرب مجرد شائعات
الناطق باسم الحكومة المغربية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن ما تردد من حديث عن زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الرباط، هو مجرد "شائعات".

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، للناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة في العاصمة الرباط.

ورداً على سؤال حول ما تردد عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى المغرب، أجاب الخلفي: "بخصوص زيارة نتنياهو للرباط، أنا لا أجيب على هذه الشائعات".

وتناقل ناشطون مغاربة، خلال الأيام الماضية، عن إعلام إسرائيلي، أنباءً تتحدث عن زيارة يجريها نتنياهو إلى المملكة في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المُقبلين؛ معبرين عن رفضهم قبول البلاد استقباله، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

والشهر الماضي، شارك عشرات في وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط، دعا لها "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"؛ طالبوا فيها الحكومة بعدم استقبال نتنياهو.

وآنذاك قال "المرصد" في بيان، إن الهدف من الزيارة هو تقديم مقترح أميركي لحل الأزمة في إقليم الصحراء، فيما أفادت صحف محلية، أنها تأتي في إطار تدشين كنيس "سلات عطية" اليهودي بمدينة الصويرة (غرب) بعد تجديده.

وأكدت الحكومة المغربية في بيانات سابقة، عدم وجود أي علاقات رسمية، سياسية أو تجارية مع إسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق على تقارير، قالت: إن نتنياهو، سيزور المغرب، قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في نيسان/ أبريل المقبل.

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