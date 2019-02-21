أبو ظريفة: لا معلومات حول توجه الفصائل للقاهرة لاستئناف مباحثات المصالحة



وأضاف: "نأمل أن تستأنف جمهورية مصر العربية، جهودها سريعا؛ لرأب الصدع الفلسطيني، لأن التحديات الكبيرة امام الكل الفلسطيني، تحتاج الى لملمة الوضع الداخلي بما يمكن من مواجهة هذه التحديات".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، انه في الوقت الحالي لا يوجد اي معلومات حول توجه الفصائل الفلسطينية الى العاصمة المصرية القاهرة؛ لاستئناف المباحثات حول ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة.وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "خلال مباحثات موسكو، اكد الروس أن الدور الروسي ليس بديلا عن الدور المصري، وانما الجهود الروسية تتمثل في تهيئة الاجواء والمناخات والاتفاق على الخطوط الرئيسة بما يفتح الطريق امام مصر لاستكمال الجهود لاتمام المصالحة، باعتبار ان مصر على دراية بكل تفاصيل المصالحة".