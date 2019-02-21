صياد فلسطيني يروي لـ "دنيا الوطن" تفاصيل إصابته واعتقاله مع شقيقه

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيروى هيثم طارق بكر، الصياد الفلسطيني، تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقاله مع شقيقه عوض، أمس الأربعاء، خلال عملهما في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.وقال هيثم لـ "دنيا الوطن": "كنا نصطاد عند مسافة 10 أميال في بحر خانيونس، وبطريقة فجائية، هجم علينا أربعة قوارب للاحتلال الإسرائيلي، حيث كان عدد القوارب الفلسطينية التي كانت تصطاد في البحري ثلاثة قوارب"، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت عند الساعة 11 صباحاً، وحتى 12 مساءً.وأضاف: "جنود الاحتلال، أطلقوا النار علينا، أصيب صيادان بجروح متوسطة، وأنا وشقيقي تصاوبنا بالرصاص المطاط، واصطحبونا إلى مستشفى المجدل، وشرعوا بالتحقيق معنا".وتابع هيثم بقوله: "طرحوا علينا أسئلة تافهة، حيث إنهم لم يكونوا معنيين بنا، ولا ادري لماذا اصطحبونا إلى الداخل الفلسطيني؟".