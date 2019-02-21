بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود كافة أقسام سجن النقب الصحراوي





وقال ‏‏أسرى سجن النقب: "إدارة السجون تقود حملة ضدنا مدعمة بقرارات سياسية وتشمل إجراءات عقابية كان آخرها وأخطرها وضع أجهزة تشويش مسرطنة فوق رؤوسنا مباشرة".



يذكر أن الأوضاع في سجن النقب تفاقمت بشكل كبير جداً خلال الأسابيع الاخيرة وخاصة في ظل حرمان الأسرى من زيارة ذويهم لفترات طويلة، وعمليات الاقتحام المتكررة والنقل الجماعي المفاجئ، والتفتيش، ووضع أجهزة تشويش متطورة تسبب مشاكل صحية للأسرى، والاهمال الطبي للحالات المرضية.



رام الله - دنيا الوطنشهدت كافة أقسام سجن النقب الصحراوي، مساء اليوم الخميس، حالة من التوتر الشديد، وذلك في أعقاب رفض إدارة السجون، ازالة أجهزة التشويش المسرطنة التي تم تركيبها مؤخرا في قسم 4 بالسجن.