عاجل

  • الصحة: اصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح حتى اللحظة

شؤون فلسطينية

تفعيل المقاومة الشعبية.. هل تؤثر على الانتخابات الاسرائيلية؟ وهل تعيد الاموال المقرصنة؟

تفعيل المقاومة الشعبية.. هل تؤثر على الانتخابات الاسرائيلية؟ وهل تعيد الاموال المقرصنة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
نداءات ودعوات أطلقتها قيادات عديدة في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح، لتفعيل دور المقاومة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ردا على الاعتداءات الاسرائيلي المتواصلة.

"دنيا الوطن" استطلعت اراء بعض المحللين حول امكانية أن تؤثر المقاومة الشعبية على الانتخابات الاسرائيلية المقبلة، وامكانية الضغط لاعادة الأموال المقرصنة، خرجت بالتقرير التالي.. 

أكد حمادة فراعنة المحلل السياسي الاردني، ان قرار الكفاح الفلسطيني، يجب أن يأتي في المصالح الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى ان قوات الاحتلال والمستوطنون هم اصحاب المبادرة في الهجوم، اما الفلسطينيون اصحاب ردة الفعل.

وقال: "جيش الاحتلال متفرغ لقمع الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب، الرد على هذا التغول من قبل الاحتلال الاسرائيلي، عبر الشراكة، بان يكون هناك شراكة بين كل المكونات الفلسطينية، بأن يخلقوا الشراكة نحو ثلاثة عناوين".

واضاف: "العنوان الاول، صياغة برنامج سياسي مشترك، والثاني الوحدة في اطار المؤسسة التمثيلية وهي منظمة التحرير، والثالث الاتفاق على الادوات الكفاحية، فهل المسلح او العمليات الاستشهادية او الشعبي".

وتابع فراعنة بقوله: "ثبت أن النضال الشعبي الذي يستند الى حالة التماسك والتحالف والتفاهم بين المكونات الفلسطينية هو الذي يحقق النجاح، وهذا ما حصل في الانتفاضة الاولى والثانية، ففي الانتفاضتين تم هزيمة الاحتلال الاسرائيلي".

واستطرد بقول: "في الانتفاضة الاولى، هزمة رابين واعترف بالشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اما الثانية فقد هزم شارون ورحل عن قطاع غزة، وبالتالي هذا هو الطريق الواضح للرد على الاحتلال".

وبين فراعنة أن في حوارات موسكو، فقد اختلفت الفصائل فيما بينها على الصيغ والمفردات والمضامين، لذلك لا انتفاضة شعبية يمكن ان تنجح بدون التفاهم.

وأشار إلى أنه كان هناك عمليات في الضفة فاشلة؛ لانها لا تستند الى تفاهم شعبي عموده الفقري التحالف والشراكة بين القوى الفلسطينية.

بدوره، قال حسام الدجني المحلل السياسي: "اين كانت المقاومة الشعبية حتى يتم تفعيلها اليوم، وبالتالي المطالبة بتفعيلها يأتي في اطار ردات الفعل المتعلقة ضمن سياق غير مرتبط بديمومة الحالة النضالية الفلسطينية، وهذا يؤثر على القضية الفلسطينية".

واضاف: "كان ينبغي ان تكون المقاومة الشعبية عملية مستمرة طالما بقي الاحتلال، وعدم استخدامها عندما توقف اسرائيل اموال المقاصة أو تحاول استهداف بنية السلطة الفلسطينية".

وتابع: "حتى التفاهمات مع حركة حماس وربط المال القطري بمسيرات العودة واليوم تربط المقاصة بالمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وكأن المقاومة الشعبية اصبحت ذات بعد انتهازي وليس نضالي".

الدعوات لتفعيل المقاومة الشعبية، خطوة محمودة، ولكن ليس من اجل الضغط على اسرائيل حتى تتراجع عن قرارات معينة مرتبطة بأموال المقاصة اواجراءات هنا أو هناك.

من جانبه، أكد أحمد رفيق عوض، ان النداءات بتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية من قبل قيادات حركة فتح والفصائل، جاءت ردا على الاجراءات الاسرائيلية في الضفة والقدس، من مصادرة للاراضي وتدنيس للاقصى وعمليات القتل. 

وبين رفيق عوض أن المقاومة الشعبية المتدرجة والمدروسة دائما ما تنتصر، لافتا إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تواجه العديد من المشاكل والصعوبات؛ بسبب حالة الانقسام من جهة، وتداخل السلطات وانشغال الجماهير بامور أخرى من جهة اخرى، وهذا ما يجعل المقاومة الشعبية ليست بالمستوى المطلوب.

أخبار ذات صلة

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود كافة أقسام سجن النقب الصحراوي

بسبب أجهزة التشويش المسرطنة.. أجواء متوترة تسود كافة أقسام سجن النقب الصحراوي

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح

هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والاسلامي مواجهة التغول الاسرائيلي بالقدس

هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والاسلامي مواجهة التغول الاسرائيلي بالقدس

المحمود ينفي أي تصريحات منسوبة له تتصل بالرواتب

المحمود ينفي أي تصريحات منسوبة له تتصل بالرواتب

موقع للمقاومة يكشف تفاصيل جديدة حول عملية (حد السيف)

موقع للمقاومة يكشف تفاصيل جديدة حول عملية (حد السيف)

المالكي: اتفاق بين الدول العربية بتغطية احتياجات مالية فلسطينية مؤقتة

المالكي: اتفاق بين الدول العربية بتغطية احتياجات مالية فلسطينية مؤقتة

بدران: غداً الجمعة ستكون مميزة وفارقة بمسيرات العودة شرقي القطاع

بدران: غداً الجمعة ستكون مميزة وفارقة بمسيرات العودة شرقي القطاع

الكسواني: الفلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

الكسواني: الفلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الكسواني: الفلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

الكسواني: الفلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

أبو ليلى: الرد على الاحتلال بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي

أبو ليلى: الرد على الاحتلال بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي

التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

&#34;فتح شرق غزة&#34; تدعم حملة &#34;اخترناك&#34; وتدعو للتفاعل معها

"فتح شرق غزة" تدعم حملة "اخترناك" وتدعو للتفاعل معها

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

منوعات

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

عربي

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال &#34;اتنين كفاية&#34;

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال "اتنين كفاية"

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية