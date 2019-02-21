تفعيل المقاومة الشعبية.. هل تؤثر على الانتخابات الاسرائيلية؟ وهل تعيد الاموال المقرصنة؟



وتابع فراعنة بقوله: "ثبت أن النضال الشعبي الذي يستند الى حالة التماسك والتحالف والتفاهم بين المكونات الفلسطينية هو الذي يحقق النجاح، وهذا ما حصل في الانتفاضة الاولى والثانية، ففي الانتفاضتين تم هزيمة الاحتلال الاسرائيلي".



واستطرد بقول: "في الانتفاضة الاولى، هزمة رابين واعترف بالشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اما الثانية فقد هزم شارون ورحل عن قطاع غزة، وبالتالي هذا هو الطريق الواضح للرد على الاحتلال".



وبين فراعنة أن في حوارات موسكو، فقد اختلفت الفصائل فيما بينها على الصيغ والمفردات والمضامين، لذلك لا انتفاضة شعبية يمكن ان تنجح بدون التفاهم.



وأشار إلى أنه كان هناك عمليات في الضفة فاشلة؛ لانها لا تستند الى تفاهم شعبي عموده الفقري التحالف والشراكة بين القوى الفلسطينية.



بدوره، قال حسام الدجني المحلل السياسي: "اين كانت المقاومة الشعبية حتى يتم تفعيلها اليوم، وبالتالي المطالبة بتفعيلها يأتي في اطار ردات الفعل المتعلقة ضمن سياق غير مرتبط بديمومة الحالة النضالية الفلسطينية، وهذا يؤثر على القضية الفلسطينية".



واضاف: "كان ينبغي ان تكون المقاومة الشعبية عملية مستمرة طالما بقي الاحتلال، وعدم استخدامها عندما توقف اسرائيل اموال المقاصة أو تحاول استهداف بنية السلطة الفلسطينية".



وتابع: "حتى التفاهمات مع حركة حماس وربط المال القطري بمسيرات العودة واليوم تربط المقاصة بالمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وكأن المقاومة الشعبية اصبحت ذات بعد انتهازي وليس نضالي".



الدعوات لتفعيل المقاومة الشعبية، خطوة محمودة، ولكن ليس من اجل الضغط على اسرائيل حتى تتراجع عن قرارات معينة مرتبطة بأموال المقاصة اواجراءات هنا أو هناك.



من جانبه، أكد أحمد رفيق عوض، ان النداءات بتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية من قبل قيادات حركة فتح والفصائل، جاءت ردا على الاجراءات الاسرائيلية في الضفة والقدس، من مصادرة للاراضي وتدنيس للاقصى وعمليات القتل.



وبين رفيق عوض أن المقاومة الشعبية المتدرجة والمدروسة دائما ما تنتصر، لافتا إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تواجه العديد من المشاكل والصعوبات؛ بسبب حالة الانقسام من جهة، وتداخل السلطات وانشغال الجماهير بامور أخرى من جهة اخرى، وهذا ما يجعل المقاومة الشعبية ليست بالمستوى المطلوب.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشينداءات ودعوات أطلقتها قيادات عديدة في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح، لتفعيل دور المقاومة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ردا على الاعتداءات الاسرائيلي المتواصلة."دنيا الوطن" استطلعت اراء بعض المحللين حول امكانية أن تؤثر المقاومة الشعبية على الانتخابات الاسرائيلية المقبلة، وامكانية الضغط لاعادة الأموال المقرصنة، خرجت بالتقرير التالي..أكد حمادة فراعنة المحلل السياسي الاردني، ان قرار الكفاح الفلسطيني، يجب أن يأتي في المصالح الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى ان قوات الاحتلال والمستوطنون هم اصحاب المبادرة في الهجوم، اما الفلسطينيون اصحاب ردة الفعل.وقال: "جيش الاحتلال متفرغ لقمع الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب، الرد على هذا التغول من قبل الاحتلال الاسرائيلي، عبر الشراكة، بان يكون هناك شراكة بين كل المكونات الفلسطينية، بأن يخلقوا الشراكة نحو ثلاثة عناوين".واضاف: "العنوان الاول، صياغة برنامج سياسي مشترك، والثاني الوحدة في اطار المؤسسة التمثيلية وهي منظمة التحرير، والثالث الاتفاق على الادوات الكفاحية، فهل المسلح او العمليات الاستشهادية او الشعبي".