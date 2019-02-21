ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح

أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح جنوب قطاع غزة.



وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المواطنين الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح.



وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت بالتوجه الى مخيمات العودة شرقي رفح؛ للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.



يتبع..

رام الله - دنيا الوطن