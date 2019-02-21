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  • الصحة: اصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح حتى اللحظة

شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المواطنين الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح.

وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت بالتوجه الى مخيمات العودة شرقي رفح؛ للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

يتبع..

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