هنية يبحث مع قادة العمل الوطني والاسلامي مواجهة التغول الاسرائيلي بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) العديد من الاتصالات مع قادة العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج، للتداول في كيفية مواجهة تغول الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وخاصة ما يجري فيه من إغلاق لباب الرحمة.وذكر مكتب إعلام رئيس حركة حماس في تصريح صحفي، أن هنية بحث، خلال محادثاته أيضًا التوصل لرؤية وطنية موحدة للتعامل وإجهاض هذه الحملة الاسرائيلية المنظمة ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك.واشار مكتب إعلام حماس، إلى أن الاتصالات ما تزال جارية مع العديد من الدول والهيئات والمؤسسات والشخصيات لخطورة التهديدات المحدقة بالمقدسات الإسلامية ومحاولات تقسيم الحرم زمانيًا ومكانيًا.