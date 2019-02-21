المحمود ينفي أي تصريحات منسوبة له تتصل بالرواتب











رام الله - دنيا الوطننفى مكتب يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية، وكيل وزارة الاعلام أن يكون أصدر أية تصريحات تتصل برواتب الموظفين أو آليات عمل وزارة المالية.وجدد مكتب المتحدث الرسمي، التأكيد على أن أي بيان أو تصريح أو حديث لا تنقله وكالة الأنباء الرسمية (وفا) لا يعتبر رسميا ولا يعبر عن المؤسسة الرسمية.