بدران: غداً الجمعة ستكون مميزة وفارقة بمسيرات العودة شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران عضو المكت السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن غدا الجمعة، ستكون مميزة وفارقة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لافتا إلى أن النفير سيكون في القدس والضفة.وقال بدران في تغريدة له على (تويتر): "القدس كلها ككل فلسطيني، حق حصري لنا، فلن نفرط أو نبيع ولن نهادن أو نساوم، فصوت الشعب الفلسطيني أعلى واكبر من كل كلام الساسة والقادة".وأضاف: "واهم هذا المحتل اذا ظن أن الشعب الفلسطيني لن يتحرك دفاعا عن الاقصى، رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني"، معتبرا ان الشعب الفلسطيني أكبر من كل العقبات وأقوى من كل التحديات.