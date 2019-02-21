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شؤون فلسطينية

الكسواني: الفلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة

الكسواني: الفلسطينون أدوا صلاتي الظهر والعصر بباب الرحمة والوضع مستقر حتى اللحظة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى المبارك، أن الفلسطينيين المرابطين في المسجد، ادوا صلاتي الظهر والعصر في منطقة باب الرحمة في ظل اشتداد الحصار الاسرائيلي المفروض على المنطقة من قبل شرطة الاحتلال.

وحول ما اذا كان هناك اشتباكات، أشار الكسواني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الوضع الميداني حتى هذه اللحظة مستقر، نافيا في الوقت ذاته وجود اي اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الرحمة.

وأوضح الكسواني، أن الاشتباكات التي وقعت أول أمس الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلّفت 12 إصابة، بالاضافة الى اعتقال عددا من المواطنين.

وبين مدير المسجد الاقصى، أن المصليين الفلسطينيين مازلوا مرابطين في منطقة باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك.

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