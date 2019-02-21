ردًا على اتهامهم بعرقلة المسيرة التعليمية.. ارزيقات: كيف تريدون للمُعلم أن يعمل بلا رواتب؟

خاص دنيا الوطنأكد الأمين العام لاتحاد المُعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سيقوم الاتحاد بتصعيد فعالياته الاحتجاجية، ضد قطع رواتب بعض موظفي قطاع التعليم في غزة.وقال ارزيقات لـ"دنيا الوطن": سينضم مُعلمو الضفة الغربية، لأشقائهم في قطاع غزة؛ من أجل رفع الظلم الواقع عليهم، وإعادة رواتبهم، وانهاء التقاعد المالي عنهم، واعطائهم كافة حقوقهم المشروعة.وأضاف: سنستمر في محاورة الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة الفلسطينية، ووزارة التربية والتعليم، وأيضًا سيتم مخاطبة اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، ومركزية فتح، متابعًا: الإضرابات ستظل متواصلة، بالتوازي مع تحركات الاتحاد العام للمعلمين، بهدف نصرة المعلم الفلسطيني، وانهاء الظلم الواقع عليه.وقلل ارزيقات، من تصريحات بعض المسؤولين، الذين قالوا إن هذا الاضراب يضر بالمسيرة التربوية والتعليمية، متسائلًا: أقول لأولئك الذين يُكيلون الاتهامات ضد المُعلم المُضرب والذي يطالب بحقه، كيف سيعمل هذا المُعلم بعد أن قُطع راتبه، وغير قادر أن يوفر قوت أطفاله، ثم يذهب للمدرسة ويُخرج أجيال.وأضاف: سنقوم بتعويض الطلاب الحصة بحصتين، واليوم بيومين، لكن أن يتم التقليل من شأن المُعلم وكيل الاتهامات ضده، وأنه يُعيق المسيرة التعليمة، هذا أمر مرفوض، بل المطلوب هو إكرام ومكافأة المدرسين.