عربي

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال "اتنين كفاية"

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال "اتنين كفاية"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الحكومة المصرية، حملة لتنظيم الأسرة بعنوان "اتنين كفاية وعلى القد مكسب بجد" في محاولة لتغيير التقاليد في الريف المصري، بشأن الأسر الكبيرة وسط زيادة كبيرة في عدد السكان.

وقالت راندا فارس، منسقة الحملة في وزارة التضامن المصرية، "التحدي الأساسي، إن أنتي بتغيري فكر، تغيير الفكر صعب".

من جهتها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي "نواجه ندرة في موارد المياه، وندرة في الوظائف، خلق فرص العمل، نحن بحاجة للسيطرة بشكل فعلي على هذا النمو السكاني، حتى يشعر الناس بفوائد التنمية".

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "اتنين كفاية" تستقي التمويل بشكل أساسي من أموال مصرية، حيث تنفق الوزارة 75 مليون جنيه مصري (نحو 4.27 مليون دولار) بينما تسهم الأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين جنيه.

وتستهدف الحملة التي تستمر عامين، أكثر من 1.1 مليون عائلة فقيرة لديها ما يصل إلى ثلاثة أطفال، ودربت وزارة التضامن ومنظمات أهلية محلية متطوعين للقيام بزيارات للمنازل، وتشجيع المواطنين على إنجاب عدد أقل من الأطفال.

وتروج لوحات إعلانية في الشوارع وإعلانات يبثها التلفزيون للأسر الصغيرة، إذ تسعى الحكومة إلى خفض معدل الإنجاب الحالي من 3.5 طفل إلى 2.4 بحلول عام 2030.

ويرجع وجود الكثير من الأسر الكبيرة في مصر إلى التقاليد المتوارثة، إضافة إلى غياب التعليم، فيما يؤيد الأزهر تنظيم الأسرة، لكن ليس كل المصريين يتفقون معه بهذا الخصوص.

أخبار ذات صلة

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

&#34;فتح شرق غزة&#34; تدعم حملة &#34;اخترناك&#34; وتدعو للتفاعل معها

"فتح شرق غزة" تدعم حملة "اخترناك" وتدعو للتفاعل معها

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

خالد: مُقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون شاملة

خالد: مُقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون شاملة

فصائل المقاومة تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال بكافة الأراضي الفلسطينية

فصائل المقاومة تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال بكافة الأراضي الفلسطينية

منوعات

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ&#34;أنغام&#34;.. شاهد الوثائق

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ"أنغام".. شاهد الوثائق

عربي

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال &#34;اتنين كفاية&#34;

الحكومة المصرية تُطلق حملة حول إنجاب الأطفال "اتنين كفاية"

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية