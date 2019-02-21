التربية تُعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية لدعم الطلبة المقدسيين.ودعت التربية المعنيين بالمنافسة على هذه المنح من الطلبة المقدسيين لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على التفاصيل.وأوضحت، أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل.