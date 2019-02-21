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شؤون فلسطينية

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير
رام الله - دنيا الوطن
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة باللاأخلاقي والخطير والمستفز.

وقالت في تصريح لها، اليوم الخميس، باسم اللجنة التنفيذية: "إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني".

وأكدت عشراوي على أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية، وأسفر عن إصابة 30 طفلاً بحالات اختناق إصابة أحدهم حرجة؛ هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، كما أنه تعدٍ سافرٍ على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، التي كفلت حق التعليم، وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية والأكاديمية.

وطالبت في نهاية بيانها المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال ومستوطنيها عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي، واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

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