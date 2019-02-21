وزير المالية: سنتعامل مع الرواتب بمسطرة واحدة ورواتب كاملة للأسرى والشهداء والمتقاعدين

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، شكري بشارة، إن الحكومة ستتعامل مع قرار الاحتلال بالاقتطاع من عائدات الضرائب من خلال تقنين المصروفات وترشيد الدخل.







وأوضح بشارة، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الوزارة ستحاول عمل معادلة بين الرواتب المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أننا سنتعامل بمسطرة واحدة، حيث أن الرواتب العالية، يمكن أن يخصم منها، أما المنخفضة فإن الوزارة ستعمل على المحافظة عليها.





وشدد على أن الوزراة، ستحافظ على وراتب المتقاعدين كاملة، بالإضافة إلى الأسرى والشهداء، متابعاً:" لن نخذلهم ولكننا سنمر بمطبات وصعوبات ورواتب الشهر الجاري متوفرة".





وأضاف: "المتضرر في الإجراءات المقبلة القطاع الخاص والمواطن والحكومة، والوزارة لن تقطع السيولة عن القطاع الخاص بالحد الأدني، فهناك تضحيات ويجب على أصحاب الرواتب الأعلى أن تُضحي".





واستعرض بشارة، تجربة وزارته عام 2014، حيث قال إن الوزارة صرفت حينها رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل، وصرفت نفس المبلغ لمن هم أعلى مع صرف 80% من ما تبقى من رواتبهم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على المحافظة على هذه المعادلة.







من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، "أوصلنا رسالة للجانب الإسرائيلي اليوم، برفض استلام أي مبلغ منقوص من أموال المقاصة".وأضاف المالكي، أن الكرة الآن، أصبحت في الملعب الإسرائيلي.