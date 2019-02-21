"فتح شرق غزة" تدعم حملة "اخترناك" وتدعو للتفاعل معها

أعلنت حركة " فتح " إقليم شرق غزة عن دعمها الكامل للحملة الوطنية الكبرى لمساندة الرئيس محمود عباس " أبو مازن "، حملة ( #اخترناك )، والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 23/2/2019، الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة.





وقالت الحركة في صريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم " إن إقليم شرق غزة سيسخر كافة إمكانياته الإلكترونية والتقنية، ونشطاؤه على شبكات التواصل الاجتماعي، وطواقمه الإعلامية، لإنجاح هذه الحملة وتحقيق الهدف منها.





ودعت الحركة شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأكاديميين والصحفيين والطلبة والمرأة والعمال ورجال الدين والإصلاح وكافة النقابيين، لأوسع مشاركة بهذه الحملة، والتي تأتي في ظروف سياسية وإقليمية غاية في الدقة والحساسية.





وأضافت الحركة إن مساندة الرئيس محمود عباس ضرورة وطنية ملحة، وواجب أخلاقي تجاه قائد وطني أفنى حياته دفاعاً عن وطنه وشعبه، كافح ولا زال يكافح لاستعادة حقوقه المسلوبة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.





واستنكرت الحركة قيام بعض الأصوات النشاز بالهجوم الإعلامي على الرئيس، والتي تتقاطع في طرحها مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي في إضعاف موقف سيادته، خاصة وهو يقود أشرس معركة ضد الإدارة الأمريكية وربيبتها في المنطقة " إسرائيل " .

رام الله - دنيا الوطن