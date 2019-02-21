مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية





وتتيح هذه الاتفاقية المبرمة تعزيز التفاعل والتعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال حماية ورعاية الأطفال في المناطق النائية والمهمشة، وتعزيز صمود ومنعة المواطنين.



وحول مذكرة التفاهم، قال الشاعر: "إننا سعداء للغاية ببدء التعاون مع الرؤية العالمية، ومذكرة التفاهم هذه هي الخطوة الأولى في مشروع طموح للعمل عن قرب في مجال تبادل الخبرات وإطلاق حملات التوعية للعائلات، وتنفيذ الدراسات والأبحاث التقييمية للعمل الميداني، وبناء قدرات أعضاء شبكات حماية الطفولة على مستوى الوزارة والمديريات من أجل توفير حياة أفضل وأجود للأطفال، خصوصاً في المناطق الأكثر فقراً وتهميشاً على مستوى الوطن".



وأضاف الشاعر: "نحن في وزارة التنمية الاجتماعية، نؤمن بأن النجاحات تتحقق عبر شراكات حقيقية مع مختلف المؤسسات الدولية والقطاع العام والمجتمع المدني، لتنفيذ الرؤية التنموية الجديدة للوزارة، والتي تهدف إلى تمكين الفقراء والمهمشين ودمجهم في العملية التنموية، إضافة إلى دمج كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية التي تصب في جهود التنمية."



كما أوضح الشاعر، أن الوزارة وانطلاقاً من رؤيتها التنموية الجديدة، تعمل على توفير الحماية الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، بما يضمن الشفافية والعدالة، وتوفير الخدمات للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد الوزير الشاعر، على أن الطفل الفلسطيني، هو من أولويات الحكومة، سواء على صعيد التمكين الاجتماعي وتطوير منظومة حماية ورعاية الأطفال، حيث لعبت الحكومة دوراً محورياً في دعم الأطفال، وخصوصاً في مدينة القدس، التي تعاني من نير الاحتلال الإسرائيلي.



وقد صرّحت السيده تيلور من جانبها قائلًة: "إننا نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية، التي ستعزز أواصر التعاون في مجال حماية الطفولة، وهو تعاون سيدعم الأبحاث رفيعة المستوى في مجال الطفولة، ويعزز حملات التوعية للعائلات حول سبل الوقاية وتأمين حياة ذات جودة للأطفال".



كما أكدت السيدة تايلور حرص مؤسسة الرؤية العالمية تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، ذلك وفقاً لرؤية شمولية للتنمية تضمن الاستمرارية والتغيير الجذري نحو الاعتماد على الذات، مؤكدة على أن الشراكة مع الوزارة، هي طويلة الأمد وممتدة.



وبموجب هذه المذكرة، يلتزم الطرفان بالتعاون في مجال بناء قدرات أعضاء شبكة حماية الطفولة على مستوى مديريات التنمية الاجتماعية، والتعاون لتنفيذ مسح ميداني على مستوى الضفة الغربية لدراسة دور الأهل في تربية الأبناء وحماية الطفل، والتعاون في حملات التوعية المتعلقة بحماية الطفل والاستجابة على المستويين الفردي والجماعي، والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات، فيما يتعلق بتوفير حياة أفضل للأطفال والتنسيق المشترك بين الطرفين، فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة البرامج المشتركة.



كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مهام من الطرفين يناط بها إعداد خطة عمل مشتركة ومتابعة وتحديد وتنفيذ آليات تبادل الخدمة والتعاون، حيثما يلزم بهدف الوصول إلى تنمية اجتماعية شاملة ومتكاملة ومستدامة.



رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التنمية الاجتماعية، د. إبراهيم الشاعر، ومدير مؤسسة الرؤية العالمية السيدة لورين تايلور، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.