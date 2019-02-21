فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية





وأضاف: "العمل جار الآن على ترجمة الخطة الجيومكانية التنفيذية (Action Plan) التي تم تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي حسب إطار الأمم المتحدة المرجعي المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF).

رام الله - دنيا الوطنترأس وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد حسن جبارين، الوفد الفلسطيني الرسمي المشارك في الاجتماع السادس لمجموعة خبراء الأمم المتحدة العرب في المعلومات الجيومكانية، المنعقد في مدينة جدة، بمشاركة 15 دولة عربية، وبتنظيم من الأمانة العامة للمجموعة، برعاية الهيئة العامة للمساحة في السعودية.وتركزت أعمال الاجتماع على بحث التقدم الحاصل في الدول العربية في مجال المعلومات الجيومكانية، وفي مقدمتها دراسة الإنجازات التي حققتها فرق العمل العربية الأربعة، والتي تشمل فريق الأطر المؤسسية والقانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات، وفريق معايرة المعلومات الجيومكانية، وفريق الجيوديسيا، وفريق المعلومات الجيوإحصائية.وخلال كلمته، عبر جبارين عن جزيل شكره، وتقديره للسعودية واحتضانها لأعمال اجتماع المعلومات الجيومكانية السادس، مثنياً على الجهود الحثيثة التي تبذلها فرق العمل العربية المتخصصة لغاية بناء استراتيجية عربية متقدمة وفاعلة في مجال المعلومات الجيومكانية.وأكد جبارين، أن فلسطين تولي أهمية كبيرة بالاستمرار بتطوير قطاع المعلومات الجيومكانية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 التي تستوجب الاهتمام بهذه الصناعة بوصفها واحدة من أهم الأدوات التي تقدم حلولاً لكثير من التحديات القائمة.وأضاف: "فلسطين لديها خطة شاملة ومفصلة للعمل وبشكل متواصل على تطوير صناعة المعلومات الجيومكانية، خاصة وانها تمكنت في العام 2013 من اطلاق بوابة نظام جيومولج، وباشرت بتنفيذ مشروع انشاء البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية (SDI) عام 2016".وتطرق جبارين إلى الانجاز المهم والمميز الذي تحقق عام 2018 بحصول فلسطين على مرتبة الدولة النامية الأولى التي تطور خطة عمل جيومكانية تنفيذية حسب الإطار المرجعي المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF) المعتمد في الأمم المتحدة، حيث تم عرضها في نيويورك ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لخبراء المعلومات الجيومكانية في اب 2018.بدوره، قدم مدير دائرة انظمة المعلومات الجيومكانية في وزارة الحكم المحلي المهندس جمال الزيتاوي، عرضاً حول طبيعة سير العمل والتقدم الحاصل في بوابة نظام جيومولج للمعلومات الجيومكانية في فلسطين، والجهود الرامية إلى الاستمرار بتطويره وتعزيز قدراته بما يوسع دائرة المستفيدين منه في كافة القطاعات.وتطرق زيتاوي إلى التجربة الفلسطينية بخصوص تنفيذ مشروع (SDI) حيث عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات الجيومكانية حتى الآن (6) اجتماعات، بينما عقدت مجموعات العمل الست وهي المعايرة، والجيوديسا، القانونية، والاطار الفني، والاحتياجات، والجيواحصائية، اجتماعها الأول لغرض إنجاز المهام التي انيطت بها.