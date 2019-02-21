فتح تستعد لإطلاق حملتها الكبرى بعنوان "اخترناك" لدعم الرئيس محمود عباس



وقد اختارت (فتح) عنوان "اخترناك" لحملتها الداعمة للرئيس محمود عباس، تعبيراً عن ثقتها الكاملة بسياسته الحكيمة، ومواقفه المشرفة، والتي كان آخرها رفضه المطلق لسياسة القرصنة التي تجلت في قرار حكومة الاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية (المقاصة) بحجة أنها تدفع لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، ورد الرئيس، برفضه تسلم أي من هذه الأموال إذا نقصت مليماً واحداً، وإصراره على مواصلة دفع مرتبات تلك العائلات التي وصفها بأنها أطهر ما يملك الشعب الفلسطيني.



وتهدف حملة "اخترناك" التي سبقتها حملات بايعناك، وفوضناك، التأكيد على ثبات الموقف الشعبي المساند للرئيس، والمعبر عما يجول في خاطر جميع أبنائه، فقد أثبت الرئيس وبحق وفي أكثر من مناسبة، بأنه ضميرالشعب الحي، لذلك تأتي الحملة في سياق الدعم الكامل والشكر الجزيل للرئيس على مواقفه، تجاه الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم.



وطالبت فتح الجميع بالانخراط في هذه الحملة، والتي ستنطلق في مرحلتها الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت المقبل، وفي تمام الساعة السادسة مساء.

رام الله - دنيا الوطنتستعد حكة فتح في غزة، لإطلاق حملة كبرى، لدعم وإسناد مواقف الرئيس محمود عباس البطولية في مواجهة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الهادف للنيل من حقوقنا الثابتة، والذي يتصدى له الرئيس بكل شجاعة وإقدام.