شؤون فلسطينية

خالد: مُقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون شاملة

خالد: مُقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون شاملة
رام الله - دنيا الوطن 
هنأ تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قيادة وكوادر وقواعد، بالذكرى السنوية الرابعة والخمسين، لانطلاقة الحركة والثورة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.

وأضاف: نحن نقف على أعتاب إحياء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقتها، وهي ذكرى وطنية عزيزة على قلوب جميع الوطنيين الفلسطينيين، ذكرى الأول من كانون الثاني/ يناير 1965 الذي تحول إلى عنوان انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي فتحت الطريق، وخاصة بعد هزيمة 1967 لأوسع مشاركة وطنية في استعادة وصون الهوية الوطنية المستقلة، والنضال تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية من أجل العودة وتقرير المصير وبناء دولة فلسطين، دولة حرة أبية وسيدة، لجميع أبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا، يطورون فيها هويتهم الوطنية والثقافية، ويحافظون فيها جيلاً بعد جيل على إرثهم التاريخي، ودورهم الحضاري، أبناء أوفياء لوطنهم فلسطين، الذين لا وطن لهم سواه.

وأعرب خالد عن الأمل بأن يواصل الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) السير على درب شهداء الحركة وجميع شهداء الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منهم الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، ودرب أسرى الحركة، وأسرى الشعب الفلسطيني بأسره.

ودعا إلى ضرورة وأهمية بدء حوار وطني بين جميع المكونات السياسية الوطنية من أجل الاتفاق على شراكة سياسية حقيقية نعزز على اساسها الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ونطوي من خلالها صفحة الانقسام الأسود، ونستعيد فيها وحدة النظام السياسي الفلسطيني، من أجل صون وحدة الشعب في الوطن في مناطق اللجوء والشتات والمهجر ومن أجل حماية المشروع الوطني وتوفير عوامل الصمود والنصر، في ظروف نضال هي الأصعب والأقسى في مسيرة كفاحنا الوطني ضد الغزاة والمعتدين الإسرائيليين.

وأكد خالد في هذه المناسبة، أن الشعب الفلسطيني بجميع قواه وفئاته الاجتماعية يقف في مواجهة حلف شيطاني تقوده الإدارة الأميركية، وركيزتها العدوانية في المنطقة اسرائيل من أجل فرض ما تسميه صفقة القرن، والتي يجري في سياق تنفيذ خطواتها تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية.

وفي مواجهة تخاذل عربي يجري سياقه تطبيع مخجل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي دون مراعاة للحد الأدنى من ضرورة احترام ما تم التوافق عليه بين الدول العربية في قمة الدول العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2002، ما بات يملي على الكل الفلسطيني الابتعاد عن كل ما يمكن ان يسهم في تعقيد المشهد الفلسطيني الداخلي وتعطيل جهود طي صفحة الانقسام الاسود وجهود استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على موعد محدد لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في أقرب الأجيال بالتوازي مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني باعتبارها حقا أصيلا للمواطنين لا يخضع لتجاذبات أو مناورات سياسية وعلى اساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل بعد أن افسد الانقسام الأسود الحياة السياسية والدستورية في الساحة الفلسطينية وعطل حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية دون وجه حق. 

أخبار ذات صلة

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

وزير المالية: سنتعامل مع الرواتب بمسطرة واحدة ورواتب كاملة للأسرى والشهداء والمتقاعدين

وزير المالية: سنتعامل مع الرواتب بمسطرة واحدة ورواتب كاملة للأسرى والشهداء والمتقاعدين

&#34;فتح شرق غزة&#34; تدعم حملة &#34;اخترناك&#34; وتدعو للتفاعل معها

"فتح شرق غزة" تدعم حملة "اخترناك" وتدعو للتفاعل معها

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

فتح تستعد لإطلاق حملتها الكبرى بعنوان &#34;اخترناك&#34; لدعم الرئيس محمود عباس

فتح تستعد لإطلاق حملتها الكبرى بعنوان "اخترناك" لدعم الرئيس محمود عباس

مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند &#34;باب الرحمة&#34; رغم إجراءات الاحتلال

مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" رغم إجراءات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عشراوي: اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

عريقات: القرارات الأمريكية– الإسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يُسمى (صفقة القرن)

&#34;فتح شرق غزة&#34; تدعم حملة &#34;اخترناك&#34; وتدعو للتفاعل معها

"فتح شرق غزة" تدعم حملة "اخترناك" وتدعو للتفاعل معها

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والرؤية العالمية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع السادس للمعلومات الجيومكانية في السعودية

فتح تستعد لإطلاق حملتها الكبرى بعنوان &#34;اخترناك&#34; لدعم الرئيس محمود عباس

فتح تستعد لإطلاق حملتها الكبرى بعنوان "اخترناك" لدعم الرئيس محمود عباس

خالد: مُقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون شاملة

خالد: مُقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون شاملة

مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند &#34;باب الرحمة&#34; رغم إجراءات الاحتلال

مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" رغم إجراءات الاحتلال

منوعات

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ&#34;أنغام&#34;.. شاهد الوثائق

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ"أنغام".. شاهد الوثائق

عربي

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة