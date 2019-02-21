شؤون فلسطينية

مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" رغم إجراءات الاحتلال

مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" رغم إجراءات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات المقدسيين صلاة الظهر، اليوم الخميس، عند باب الرحمة، داخل المسجد الأقصى المبارك من جهته الشرقية.

وقالت مصادر محلية: إن الصلاة جرت في المنطقة، رغم إجراءات الاحتلال، وانتشار عناصر وحداته الخاصة بكثافة في محيط باب الرحمة، في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون أداء الصلاة في هذه المنطقة؛ للضغط على الاحتلال لإعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين.

وتمكن شبان مقدسيون مساء أمس الأربعاء، من إعادة كسر البوابة التي أغلقت بها قوات الاحتلال باب الرحمة.

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