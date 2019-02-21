القبض على شخصين بشبهة سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على شخصين يشتبه بهما سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 10 آلاف دينار، ومبلغ مالي من داخل منزل في طولكرم.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لدى إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة طولكرم، مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزلها وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة (10) آلاف دينار أردني، ومبلغ مالي يقدر بثمانية آلاف شيكل في طولكرم.على الفور وبعد البحث والتحري وجمع البيانات والمتابعة المستمرة للقضية، قامت شرطة المباحث بالاشتباه بشخص وبإحضاره لمديرية الشرطة، وبسماع أقواله، أفاد بأنه من قام بالدخول إلى المنزل، وسرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي من داخل المنزل، بالاشتراك مع شخص أخر، حيث تم إحضار الشخص الآخر، الذي أفاد ببيعه المصاغ، وضبط معه جزء من المال.وأكد البيان، أنه تم توقيف المشتبه بهما، والتحرز على المضبوطات تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.