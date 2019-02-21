فتح: الرئيس يعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني في تصديه للمؤامرة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، أنه في الوقت الذي يتصدى فيه الرئيس محمود عباس للضغوطات والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية ببسالة وإرادة فلسطينية لا تلين، والتي تستهدف القدس والدولة، وتصفية ملف اللاجئين وتمرير (صفقة العار)، ومحاولاتهم استهداف عائلات أبطالنا الشهداء والأسرى، تخرج علينا محموعات رخيصة، وجماعات ناعقة، تتقاطع مع الاحتلال الكولونيالي في أجندته الهادفة للضغط على الرئيس محمود عباس.وقال القواسمي: أن تقف مع عدوك ضد شعبك ورئيسك في أصعب المعارك، التي تستهدف قلاع القدس والأقصى والهوية الوطنية، وأن يخرج علينا من يتساوق مع الحملة الصهيونية؛ لضرب منظمة التحرير الفلسطينية من جانب والتشكيك بتمثيلها، وأيضاً الحملات التي تستهدف الرئيس محمود عباس، كلها ستكون سخطاً ونقمة عليهم، مطالباً أبناء الشعب الفلسطيني بالتصدي لهذه الحملات الرخيصة.