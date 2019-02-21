عاجل

  • فتح: الرئيس يعبر عن إرادة شعبنا في تصديه للمؤامرة

  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

الديمقراطية بذكرى انطلاقتها: متمسكون بوحدة شعبنا في الوطن والشتات

الديمقراطية بذكرى انطلاقتها: متمسكون بوحدة شعبنا في الوطن والشتات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ذكرى انطلاقتها الـ 50 على التمسك وتعزيز الوحدة الوطنية لشعبنا في الميدان، في الوطن والشتات ووحدة قضيته وحقوقه الوطنية وبرنامجه الوطني، تحت راية منظمة التحرير.

وأكدت في بيان لها، مواصلة النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي لمؤسساتها، وتطوير قواعد الائتلاف فيها وفق مبادئ الشراكة الوطنية، تحت شعار "شركاء في الدم.. شركاء في القرار".

وشددت على مقاومة صفقة ترامب، ومشاريع التحالف الأميركي، الإسرائيلي الاستعماري التوسعي، لشطب المسألة الفلسطينية، بما في ذلك العمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والوطني (30/4/2018) بطي صفحة، أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ووقف التعامل بالشيكل.

وشددت على استنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية، نحو الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني الشامل، حتى يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن أرضنا المحتلة.

ودعت إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع: العضوية العاملة لدولة فلسطين، الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية ذات الصلة، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة.

وحثت الجبهة على استنهاض طاقات التجمع الديمقراطي الفلسطيني بمكوناته كافة، من فصائل وفعاليات اجتماعية وأهلية وشخصيات وطنية مستقلة، لتقديم البدائل الديمقراطية لقضايا شعبنا وفق برنامجه الوطني والاجتماعي المتوافق عليه.

وأكدت مواصلة النضال لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة لكل مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية بالانتخابات الشاملة الحرة والشفافة والنزيهة، بنظام التمثيل النسبي الكامل واللائحة المغلقة.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

فتح: القيادة تخوض معركة على أكثر من جبهة من أجل الحقوق الوطنية

فتح: القيادة تخوض معركة على أكثر من جبهة من أجل الحقوق الوطنية

الحمد الله: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض حل الدولتين

الحمد الله: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض حل الدولتين

مجهولون يطلقون النار على سيارة رئيس بلدية بيتا

مجهولون يطلقون النار على سيارة رئيس بلدية بيتا

الاحتلال يعتقل 40 مواطناً ويُبعد 15 عن المسجد الأقصى ثلاثة أيام

الاحتلال يعتقل 40 مواطناً ويُبعد 15 عن المسجد الأقصى ثلاثة أيام

قصف إسرائيلي لدراجة نارية لأحد مطلقي البالونات الحارقة جنوب القطاع

قصف إسرائيلي لدراجة نارية لأحد مطلقي البالونات الحارقة جنوب القطاع

مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستتخذ جملة من التحركات الدبلوماسية لمواجهة انتهاكات الاحتلال

مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستتخذ جملة من التحركات الدبلوماسية لمواجهة انتهاكات الاحتلال

الخارجية تُدين أعمال العنف والكراهية التي تحدث في فرنسا

الخارجية تُدين أعمال العنف والكراهية التي تحدث في فرنسا

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

الديمقراطية بذكرى انطلاقتها: متمسكون بوحدة شعبنا في الوطن والشتات

الديمقراطية بذكرى انطلاقتها: متمسكون بوحدة شعبنا في الوطن والشتات

فتح: القيادة تخوض معركة على أكثر من جبهة من أجل الحقوق الوطنية

فتح: القيادة تخوض معركة على أكثر من جبهة من أجل الحقوق الوطنية

مجهولون يطلقون النار على سيارة رئيس بلدية بيتا

مجهولون يطلقون النار على سيارة رئيس بلدية بيتا

الاحتلال يعتقل 40 مواطناً ويُبعد 15 عن المسجد الأقصى ثلاثة أيام

الاحتلال يعتقل 40 مواطناً ويُبعد 15 عن المسجد الأقصى ثلاثة أيام

مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستتخذ جملة من التحركات الدبلوماسية لمواجهة انتهاكات الاحتلال

مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستتخذ جملة من التحركات الدبلوماسية لمواجهة انتهاكات الاحتلال

الخارجية تُدين أعمال العنف والكراهية التي تحدث في فرنسا

الخارجية تُدين أعمال العنف والكراهية التي تحدث في فرنسا

المطران حنا: المسيحيون الفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات والمشاريع المشبوهة

المطران حنا: المسيحيون الفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات والمشاريع المشبوهة

منوعات

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ&#34;أنغام&#34;.. شاهد الوثائق

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ"أنغام".. شاهد الوثائق

عربي

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

إسرائيلي يقود شبكة غسيل أموال في تونس

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة