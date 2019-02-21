الديمقراطية بذكرى انطلاقتها: متمسكون بوحدة شعبنا في الوطن والشتات

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ذكرى انطلاقتها الـ 50 على التمسك وتعزيز الوحدة الوطنية لشعبنا في الميدان، في الوطن والشتات ووحدة قضيته وحقوقه الوطنية وبرنامجه الوطني، تحت راية منظمة التحرير.وأكدت في بيان لها، مواصلة النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي لمؤسساتها، وتطوير قواعد الائتلاف فيها وفق مبادئ الشراكة الوطنية، تحت شعار "شركاء في الدم.. شركاء في القرار".وشددت على مقاومة صفقة ترامب، ومشاريع التحالف الأميركي، الإسرائيلي الاستعماري التوسعي، لشطب المسألة الفلسطينية، بما في ذلك العمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والوطني (30/4/2018) بطي صفحة، أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ووقف التعامل بالشيكل.وشددت على استنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية، نحو الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني الشامل، حتى يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن أرضنا المحتلة.ودعت إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع: العضوية العاملة لدولة فلسطين، الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية ذات الصلة، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة.وحثت الجبهة على استنهاض طاقات التجمع الديمقراطي الفلسطيني بمكوناته كافة، من فصائل وفعاليات اجتماعية وأهلية وشخصيات وطنية مستقلة، لتقديم البدائل الديمقراطية لقضايا شعبنا وفق برنامجه الوطني والاجتماعي المتوافق عليه.وأكدت مواصلة النضال لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة لكل مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية بالانتخابات الشاملة الحرة والشفافة والنزيهة، بنظام التمثيل النسبي الكامل واللائحة المغلقة.