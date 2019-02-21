فتح: القيادة تخوض معركة على أكثر من جبهة من أجل الحقوق الوطنية





وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن القيادة الفلسطينية، تواجه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا على كافة الجبهات، وتعمل على إفشالها.





وأضاف: أن "القرصنة الأخيرة لأموال المقاصة، التي تهدف للضغط على القيادة الفلسطينية، وهي تقف ببسالة في وجه المؤامرات التصفوية، لن تجد منّا إلا كل مقاومة ومواجهة لأن فلسطين ليست للبيع، وحقوقنا ليست للمقايضة".





وتابع: "هذه قيادة تعرف الطريق إلى فلسطين، ولا تحيد عنه، وإن التزامها تجاه عوائل الشهداء والأسرى، التزام لا يمكن المساس به حتى الرمق الأخير".





وقال أبو سيف: "إلى جانب ذلك، فإن القيادة تخوض معركة الدفاع عن القدس والمقدسات في وجه مخططات التهويد، وإن شعبنا في العاصمة مهد الحلم الفلسطيني، يقاومون ببسالة هذه المخططات، وستبقى القدس فلسطينية عربية، كما كانت منذ فجر الحياة على هذه الأرض".





وأردف المتحدث باسم حركة فتح: أن المشروع الإحلالي الكولونيالي، سيفشل، وسيرحل الغزاة، كما رحل الغزاة الذين قبلهم، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية، ستواصل نضالها من أجل إفشال مخطط ترامب التصفوي، الذي لن يمر مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.



وختم أبو سيف بيانه: "كل ذلك لن يفت في عضد القيادة، ولن ينال من عزيمتها وعزيمة شعبنا، وستواصل النضال من أجل إنجاز الحقوق الوطنية وستنتصر".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح اليوم الخميس: إن القيادة الفلسطينية تخوض المعركة على أكثر من جبهة، من أجل الدفاع عن الحقوق الوطنية.