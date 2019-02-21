الحمد الله: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمدالله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، سفير الأوروغواي لدى فلسطين خورخي كاسينيلي، حيث بحث معه آخر التطورات والأوضاع في فلسطين، وبحث معه تعزيز التعاون ما بين البلدين.ووضع الحمد الله سفير الأوروغواي في صورة الوضع الراهن في ظل استمرار إسرائيل بانتهاكاتها تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، والمقدسات خاصة في القدس، بالاضافة الى التوسع الاستيطاني، ومخططات التهجير القسري خاصة بحق اهالي الخان الأحمر.وشدد رئيس حكومة تسيير الأعمال خلال اللقاء على أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض حل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، خاصة من خلال فصل مدينة القدس عن محيطها.وثمن رئيس الوزراء موقف الاوروغواي ودعمها لحل الدولتين على حدود عام 1967، وموقفها الرافض للاستيطان، ووقوفها إلى جانب ابناء شعبنا في حقهم بتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.