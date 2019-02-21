نتنياهو وبوتين يتفقان على عقد اجتماع قريب لمناقشة التطورات الإقليمية





وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال: "خلال حديث هاتفي صباح اليوم بين نتنياهو وبوتين، اتفق الاثنان على عقد اجتماع في روسيا في المستقبل القريب؛ لمناقشة التطورات الإقليمية"، وفق ما نقلت قناة (ريشت كان).





وكان من المقرر، أن يعقد الاجتماع اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لم يُحدد بعد.

رام الله - دنيا الوطناتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على عقد اجتماع قريب.