دولي

نتنياهو وبوتين يتفقان على عقد اجتماع قريب لمناقشة التطورات الإقليمية

نتنياهو وبوتين يتفقان على عقد اجتماع قريب لمناقشة التطورات الإقليمية
نتيناهو بوتين
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على عقد اجتماع قريب.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال: "خلال حديث هاتفي صباح اليوم بين نتنياهو وبوتين، اتفق الاثنان على عقد اجتماع في روسيا في المستقبل القريب؛ لمناقشة التطورات الإقليمية"، وفق ما نقلت قناة (ريشت كان).

وكان من المقرر، أن يعقد الاجتماع اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لم يُحدد بعد.

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