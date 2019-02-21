مجهولون يطلقون النار على سيارة رئيس بلدية بيتا

رام الله - دنيا الوطنأطلق مجهولون فجر اليوم، النار على سيارة رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي، خلال عودته من مدينة نابلس إلى بيتا.وقال معالي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، إن سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون طاردته، وأطلقت النار باتجاه سيارته بالقرب من مسجد فتوح في شارع القدس، واستمرت بملاحقته حتى وصوله إلى حاجز حوارة.وأضاف، أن أضراراً مادية لحقت بسيارته الشخصية، حيث وصلت الشرطة والمباحث، وفتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته.